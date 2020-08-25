Неизвестные сообщили о минировании Самарской ГРЭС

Ленинский районный суд в Самаре за август "минировали" уже трижды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

24 августа неизвестные сообщили о том, что на Самарской ГРЭС заложена взрывчатка. После этого всех сотрудников срочно эвакуировали, на место вызвали спецслужбы, Волжский проспект перекрыли.

Обследовали станцию больше часа, однако никаких взрывных устройств обнаружить не удалось, сообщение о минировании здания оказалось ложным.

Напомним, это уже не первый раз, когда в Самаре и области спецслужбы спешно выезжают в административные здания после получения сообщения о том, что внутри может быть бомба. Такие лжесигналы начали поступать на электронные почты разных официальных учреждений, начиная с 13 августа. В Самарской области уже «минировали» здания судов, администрацию Самары, думу, аэропорт Курумоч и др.

Каждый раз проводилась массовая эвакуация, но никаких следов взрывных устройств специалисты не находили.

Всех мучает один вопрос: когда же это кончится? Но в полиции ситуацию никак не комментируют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самаре эвакуируют суды из-за сообщений о минировании. Что происходит?

В суды районов города поступили письма о возможном заминировании. Людей эвакуируют, здания проверяют. Мы рассказываем обо всем в онлайн- режиме (подробности)

В Самаре опять «заминировали» суды

Заминирование судов в Самаре прокатилось волной по всем районам. Это уже стало традицией (подробности)