Стала известна предварительная причина пожара в Самаре, в котором погибли три человека

С огнем пытались справиться при помощи 15 пожарных машин
Фото: ГУ МЧС России по Самарской области
В областном МЧС назвали предварительную причину пожара, который произошел минувшей ночью в жилом доме на ул.Аэродромной, 58.
Напомним, пламя в квартире на последнем этаже пятиэтажки вспыхнуло 25 августа около половины шестого утра. Вызов пожарные получили в 5.37, с огнем боролись 15 пожарных машин и 39 человек, однако справиться с возгоранием удалось лишь в 7.18 утра.
Из четырехподъездного дома эвакуировали четырех человек. После того, как пожар потушили, стало известно, что три человека погибли: это женщины 88 и 58 лет, а также 36-летний мужчина.
ЧП могло произойти из-за непотушеной сигареты
Фото: ГУ МЧС России по Самарской области
По данным областного МЧС, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении. От сигареты загорелись домашние вещи, пламя распространилось по площади в 30 квадратных метров.
В обстоятельствах ЧП продолжают разбираться специалисты.
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