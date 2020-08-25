Стала известна предварительная причина пожара в Самаре, в котором погибли три человека

С огнем пытались справиться при помощи 15 пожарных машин Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В областном МЧС назвали предварительную причину пожара, который произошел минувшей ночью в жилом доме на ул.Аэродромной, 58.

Напомним, пламя в квартире на последнем этаже пятиэтажки вспыхнуло 25 августа около половины шестого утра. Вызов пожарные получили в 5.37, с огнем боролись 15 пожарных машин и 39 человек, однако справиться с возгоранием удалось лишь в 7.18 утра.

Из четырехподъездного дома эвакуировали четырех человек. После того, как пожар потушили, стало известно, что три человека погибли: это женщины 88 и 58 лет, а также 36-летний мужчина.

ЧП могло произойти из-за непотушеной сигареты Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

По данным областного МЧС, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении. От сигареты загорелись домашние вещи, пламя распространилось по площади в 30 квадратных метров.

В обстоятельствах ЧП продолжают разбираться специалисты.

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