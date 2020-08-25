В Тольятти призывник-уклонист стал фигурантом уголовного дела

В назначенный день призывник к месту отправки не прибыл Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Тольятти возбудили уголовное дело на 22-летнего призывника, который упорно уклоняется от военной службы.

- В мае он прошел военно-врачебную комиссию, его признали годным к прохождению военной службы. Однако в назначенный день к месту отправки на военную службу не прибыл. Каких-либо документов, которые подтвердили бы, что у него есть уважительные причины для неявки, до сих пор не предоставлено. Поэтому возбуждение уголовного дела было признано законным и обоснованным, - объяснили корреспонденту "КП-Самара" в прокуратуре Автозаводского района Тольятти.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 328 УК РФ " Уклонение призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы", дело ведет местное подразделение Следственного комитета. За подобного рода преступление закон предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей, принудительных работ, ареста на полгода или даже реального лишения свободы на срок до 2 лет.