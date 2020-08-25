Глава Самары обещала решить проблему с горячей водой в Куйбышевском районе

Жителям Куйбышевского района остается только ждать и надеяться на появление горячей воды в кранах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Самары Елена Лапушкина в соцсетях прокомментировала проблему с горячей водой в Куйбышевском районе и посулила ее скорейшее решение.

Напомним, часть жителей Куйбышевского района этим летом неожиданно осталась без горячей воды. Выяснилось, что собственник котельной, благодаря которой вода поступает в многоквартирные дома, банкротится. У арендатора котельной срок договора окончен. Газ туда больше не подается, оборудование остановлено.

Знали ли власти о грядущих неприятностях и пытались ли их предотвратить - история умалчивает. Однако глава Самары обещала решить вопрос как можно скорее:

- Мы максимально принимаем меры для урегулирования данной ситуации: обратились в правоохранительные органы и добились предписания прокуратуры в отношении ООО «Волгатеплоснаб» о запуске котельной, - пишет Елена Лапушкина в своем аккаунте в Instagram. - Этот вопрос также находится на контроле в областном министерстве ЖКХ. В ближайшее время проблема с горячей водой будет решена.

Конкретные сроки пока не называются, так что непонятно, когда жителям Куйбышевского района можно рассчитывать на возвращение благ цивилизации. Также не совсем ясно, как власти хотят заставить компанию, которая проходит процедуру банкротства, запустить котельную, и за чей счет это будет сделано. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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