В России предложили сделать подключение жителей к газу бесплатным

Уровень газификации в стране должен достигнуть 100% к 2030 году

В России хотят изменить механизмы подключения населения к газу. Сейчас эта услуга в среднем составляет 400 тысяч рублей. В партии «Единая Россия» считают, что доведение газа до дома должно быть бесплатным для жителей страны. Они должны будут заплатить только за газовые котлы или плиты. Все остальные затраты, по мнению единороссов, должен взять на себя «Газпром», который строит магистральные трубопроводы.

- При этом необходимо компенсировать компании понесенные затраты через предоставление мер государственной поддержки, например, через льготы по НДПИ, возможность выпуска бессрочных облигаций и других, - сказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Отметим, что сейчас Россия газифицирована на 70%. На данный момент самым газифицированным регионом страны является Самарская область. Уровень газификации на 1 января 2020 года в губернии составил 99,4%. Как отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, работа в этом направлении будет продолжена.

Добавим, что президент Владимир Путин поручил довести до 100% уровень газификации по стране к 2030 году. Однако этому могут помешать не только высокая стоимость подключения газа, но и сроки его подведения к домам. В некоторых регионах люди ждут газ до двух лет. В «Единой России» предлагают сократить этот период до 3 месяцев. Также партийцы призывают ввести принцип «единого окна» - возможность получить услугу через МФЦ или газораспределительные компании. Все эти предложения должны лечь в основу федерального проекта «Газификация и газоснабжение регионов РФ до 2030 года». Кроме того, «Единая Россия» планирует создать специальную рабочую группу и запустить новый партпроект для контроля газификации на местах.