Самарские следователи начали проверку по факту пожара, в котором погибли три человека

При пожаре погибли три человека Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Самарские следователи сообщили о начале доследственной проверки по факту пожара на улице Аэродромной, 58. Напомним, сегодня рано утром пожар возник на пятом этаже многоквартирного дома. Его тушили на протяжении почти двух часов 39 человек при помощи 15 пожарных машин.

Из подъезда эвакуировали четырех человек. Однако позже выяснилось, что без жертв не обошлось: погибли две женщины и мужчина. Их тела были обнаружены в квартире после того, как огонь потушили.

Причиной пожара могла стать непотушенная сигарета. Фото: СУ СК РФ по Самарской области

- По предварительным данным, двое из потерпевших находились в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в региональном Следственном комитете. - Пожар мог произойти из-за непотушенной сигареты, а смерть потерпевших наступила из-за отравления продуктами горения.

Сейчас назначены доследственная проверка и ряд экспертиз, в том числе пожаро-техническая и судебно-медицинская. После получения их результатов будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.

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