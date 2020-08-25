В Сызранском районе произошло ДТП на трезвую голову

Аварию спровоцировал водитель ВАЗа, который выехал на встречную полосу Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В ночь на 24 августа на трассе в Сызранском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 22-летний водитель надеялся пересечь без последствий чужую полосу. В итоге молодой человек на своей вазовской машине отлетел от встречного грузового автомобиля «Скания», за рулем которого был 34-летний водитель. Затем легковушка виновника происшествия врезалась в автомобиль «КИА», который двигался по направлению «Скании».

В результате ДТП серьезные телесные повреждения получили водитель и пассажир ВАЗ-21083. Им назначили амбулаторное лечение. По информации сотрудников ГИБДД, предполагаемый виновник аварии был трезв. Сейчас полицейские проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.