Школьники из Алексеевки и Кинеля стали лауреатами и призерами областного конкурса «Взлет»

В новом учебном году в регионе создадут еще 42 "Точки роста" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Одаренные ученики из Алексеевки и Георгиевки Кинельского района дошли до статуса призеров и лауреатов в региональном конкурсе исследовательских проектов «Взлет». Цель конкурса - выявление талантливой молодежи. В 2019 году в школах участников были открыты центры межнаучных профилей, что, по словам педагогического состава, помогает в раскрытии творческих способностей ребят.

Центры «Точки роста» дали возможность каждому ребенку найти единомышленников по интересам. Здесь есть кружки самых разнообразных уклонов: от «школы вожатого» до клуба роботехнки. Распространение «Точек роста» - важная основа национального проекта «Образование», благодаря которому в прошлом году около тысячи детей из Самарской области смогли показать свои способности в технической сфере.

Новый учебный год готовит создание еще 42 «Точек роста» в регионе. По информации пресс-службы правительства Самарской области, глава регионального министерства образования и науки неоднократно заявлял, что центры «Точки роста» обязаны широко использоваться не только для учеников по месту жительства, но и для детей из соседних сел.