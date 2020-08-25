Перекрытие Заводского шоссе: как объехать и когда откроют дорогу

Временная схема движения общественного транспорта - до 23.59 30 августа 2020 года Фото: предоставлено пресс-службой

В Самаре продолжается масштабная реконструкция Заводского шоссе от ул.22 Партсъезда до ул.Аврора. Проезжую часть расширяют до 4 полос, под которыми заранее прокладывают все необходимые городские коммуникации, плюс строят тротуары, парковки, меняют остановочные павильоны, фонари, а также засеивают загоны.

Реконструкцию разбили на участки и этапы. Сейчас ведутся работы на отрезке Заводского шоссе от ул.Профильной до ул.22 Партсъезда. Движение транспорта в этом районе ограничено, а общественный транспорт ходит по так называемой разрывной схеме.

При этом в ночь с 30 на 31 августа планируется открыть часть дороги - от проезда Мальцева до ул.22 Партсъезда. До этого времени автобус №9 продолжит ходить по временной схеме.

А вот отрезок Заводского шоссе от проезда Мальцева до ул.Профильной будет закрыт до 10 сентября, проехать в этом месте будет невозможно.

Временная схема ограничения движения транспорта - до 23.59 10 сентября 2020 Фото: предоставлено пресс-службой

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