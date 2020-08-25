В Волжском и Кинельском районах промышляли нелегальной охотой

С начала 2020 года в регионе выявили уже 764 случая нарушения правил охоты Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Самарском регионе на территории общедоступных охотничьих угодий Волжского района поймали за правонарушением группу лиц, которая охотилась на автомобиле с помощью нарезного оружия, оснащенного тепловизионным прицелом. Охотники попытались скрыться, но это им не удалось. По этому делу оформили ряд протоколов, а карабин изъяли до принятия судом решения о его возможной конфискации.

Как сообщили в региональном департаменте охоты и рыболовства, за последние дни был обнаружен еще один охотник-нарушитель. Его выявили на территории охотничьих угодий Кинельского района. Разрешения на охоту у него не было, а оружие оказалось незарегистрированным.

Отметим, что по статистике административных правонарушений в Самарской области с начала 2020 года было зафиксировано 764 случая. По результатам судебных заседаний прав на охоту лишились 16 человек.