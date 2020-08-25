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В Тольятти православная гимназия привела в порядок стройплощадку после визита прокуроров

Надзорное ведомство посчитало, что территория может быть опасна для детей
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По словам прокуроров, на момент проверки на стройплощадке находились дети

По словам прокуроров, на момент проверки на стройплощадке находились дети

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Прокуратура Автозаводского района Тольятти внесла представление в адрес АНО "Православная классическая гимназия".

- В ходе проверки было установлено, что на участке земли, который принадлежит гимназии с 2013 года, расположен недостроенный объект, который не охраняется, часть окон на объекте - без решеток, в ограждении есть дыры, а сама стройплощадка захламлена мусором, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в надзорном ведомстве.

Более того, в прокуратуре говорят, что на момент проверки на территории недостроя находились дети. Как и зачем они туда попали, до сих пор не ясно.

Ведомство внесло представление в адрес образовательного учреждения, после чего нарушения устранили: по данным прокуратуры, мусор с территории недостоя вынесли, дыры в заборе заделали, на окна поставили решетки, плюс наняли охрану, которая теперь будет гонять любопытную молодежь со стройплощадки.