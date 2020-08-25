Судебные приставы рассказали, как попасть к ним на прием

Вера Михалькова рассказала, как попасть на прием к судебным приставам в Самарской области Фото: Архив "КП"

В Самарской области, чтобы попасть к судебным приставам, сначала нужно записаться на прием через соответствующий электронный сервис на сайте ведомства.

По словам начальника отдела по работе с обращениями граждан и организаций УФССП России по Самарской области Веры Михальковой, такую меру ввели этой весной в связи с пандемией коронавируса. После снятия большинства ограничений в регионе практику электронной записи на прием решили пока не отменять - она позволяет избежать толпы народа в коридорах, а значит, уменьшает риск распространения каких-либо вирусов и инфекций.

У посетителей также просят, помимо документов, удостоверяющих личность, иметь при себе защитную маску и перчатки и надевать их по первому требованию.

На каждого посетителя выделяется по 20 минут, прием ведется строго по времени.

Многие услуги, которые оказывает служба судебных приставов, можно получить в электронном виде - узнать о задолженности, оплатить ее и многое другое. Управление также завело официальные странички в соцсетях: "ВКонтакте", "Одноклассниках" и Twitter - туда тоже можно задавать вопросы, оставляя свои контактные данные.