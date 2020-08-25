Тольяттинская пенсионерка "прописала" у себя 18 мигрантов

Тех иностранцев, что сделали себе фиктивную регистрацию, могут отправить обратно на родину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тольяттинская пенсионерка может стать фигуранткой уголовного дела за фиктивную регистрацию мигрантов.

- Она решила помочь своим соотечественникам, не за бесплатно, конечно, - рассказал корреспондентам "КП-Самара" собственный источник в правоохранительных органах. - На момент визита полицейских 20 августа у нее в квартире были зарегистрированы 18 иностранных граждан, но фактически ни один из них по данному адресу не проживал.

Так 62-летняя женщина впервые в жизни может попасть под уголовное преследование. Сейчас полиция проводит проверку, изучает все материалы, уточняет подробности произошедшего, процессуальное решение пока не принято.

Однако за фиктивную регистрацию мигрантов законы в нашей стране предусматривают разные виды наказания: штрафы от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы или даже реальное лишение свободы на срок до трех лет.