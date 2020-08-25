ВТБ снижает ставки по кредитам на новые автомобили

Банк предлагает сниженные ставки по программе «АвтоРалли»

ВТБ снижает ставки в рамках программы кредитования «АвтоРалли» для приобретения новых автомобилей на 1,5 п.п. Теперь минимальная ставка начинается от 7,5% годовых, а размер первоначального взноса не зависит от суммы кредита и составляет 10% от стоимости транспортного средства.

«Сделки с покупкой новых машин в кредит занимают свыше 77% от общего объема наших продаж. Понимая, что спрос в этом сегменте высок, мы предлагаем сниженные ставки по программе «АвтоРалли». Она открывает нашим клиентам еще больше возможностей для приобретения новых автомобилей при кредитовании в дилерских центрах. В рамках нее купить машину можно не только по условиям господдержки. Круг пользователей программы более широк: за счет максимальной суммы кредита – до 7 млн рублей – она охватывает в том числе премиум-сегмент. Клиентам, выбирающим такие машины и предпочитающим оформлять заявку на кредит у дилера, мы предлагаем одну из самых выгодных для этого рынка ставок – начиная от 7,5% годовых в зависимости от выбора сервисных услуг», – отметил Иван Жигарев, начальник управления «Автокредитование» банка ВТБ.

Минимальная ставка по кредиту – 7,5% годовых – доступна при условии страхования транспортного средства (дисконт за оформление от базовой ставки 0,5 п.п.), личного страхования на весь срок (2 п.п.) и выборе карты «Автолюбитель» (2 п.п.). В рамках предложения возможно оформление кредита в размере от 300 тыс. до 7 млн рублей. Срок кредитования – от 2 до 5 лет, решение принимается банком от 30 минут. Подать заявку по программе и оформить кредит можно в автосалонах партнеров.

При выборе клиентом «АвтоРалли» для покупки машины банк предложит автолюбителям ряд дополнительных полезных услуг по карте «Автолюбитель». Она позволяет получать 10% кешбэк на автозаправках, при оплате парковки, аренде автомобиля и заказе такси. Также в неё входит пакет услуг «Помощь на дороге», который включает техническую или юридическую консультацию по телефону, услугу запуска двигателя, замену поврежденных колес, подвоз топлива, вскрытие автомобиля. При эвакуации с места ДТП или поломке клиенту предоставляется такси. Доступна услуга аварийного комиссара (оперативный выезд на место ДТП, оказание помощи при оформлении документов).

ВТБ является одним из лидеров рынка автокредитования. После снятия ограничений, вызванных периодом пандемии, сегмент покупки транспортных средств в кредит начал постепенно восстанавливаться: уже в мае объем продаж на приобретение автомобилей по сравнению с апрелем в ВТБ удвоился, в июне показатель вырос в 3,3 раза к предыдущему месяцу, а в июле продемонстрировал 17% рост по отношению к объемам июня. Всего по итогам семи месяцев года банк выдал в рамках автокредитования свыше 37 млрд рублей.