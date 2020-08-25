Православный храм подал в суд на мэрию Самары

Первое заседание по делу прихода против мэрии назначено на 28 августа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре не смогли договориться между собой городская администрация и религиозная организация. Речь идет о приходе православного храма Святых Царственных Мучеников, который расположен на улице Бобруйской.

Представители религиозного учреждения хотели оформить в собственность два участка земли общей площадью 5108 кв. метров, однако чиновники им отказали. На одном из участков по факту уже построен храм (ул. Бобруйская, 83). Второй (ул. Бобруйская, 81) расположен рядом, и, видимо, там находятся иные постройки, относящиеся к религиозному учреждению.

Статус земли на данный момент не совсем понятен. Как и доводы обеих сторон. Как бы то ни было, представители прихода храма Святых Царственных Мучеников обратились в Арбитражный суд Самарской области с двумя исковыми заявлениями, ответчиками по которым выступают горадминистрация и департамент управления имуществом Самары, в качестве третьего лица по этому делу привлекают Управление Росреестра по Самарской области. Заседание по первому из дел назначено уже на 28 августа.