Юристы Билайн победили в двух номинациях Legal Insight 2020

Билайн отметили на ежегодном конкурсе «Лучшие юридические департаменты России — 2020»

Блок по юридической поддержке, взаимодействию с органами государственной власти и комплаенсу Билайн (ПАО «ВымпелКом») завоевал сразу две награды ежегодного конкурса «Лучшие юридические департаменты России — 2020».

«Лучшие юридические департаменты России» – ежегодный конкурс издания «Legal Insight», где ведущие представители юридических функций бизнеса и консалтинга выбирают лучшие практики и ключевых профессионалов юридической отрасли. В этом году профессиональное сообщество присудило Билайн сразу две награды: «Лучшая команда» и «Юридическое сопровождение цифровых продуктов».

«Лучшая команда» – одна из важных наград конкурса, которая присуждается специалистам самого высокого уровня. По мнению издания «Legal Insight», лучшей командой 2020 года признана команда юристов Билайн. Борьба за первенство в этой номинации всегда отличается высокой конкуренцией. Благодаря высочайшему профессионализму и широкой экспертизе, уникальной для отрасли, своей сплоченности, юристы Билайн одержали победу и опередили юридические департаменты многих крупных компаний страны.

Победу в номинации «Юридическое сопровождение цифровых продуктов» Билайн завоевал за серию проектов поддержки инновационных решений компании. В их числе: партнерский проект Билайн и Masterpass, проекты с использованием решений на базе BigData, саморегистрация сим-карт, кейсы с прикладным применением 5G Билайн в области телемедицины и в беспилотном транспорте на территории действующего разреза СУЭК. Отдельно были отмечены и поддержка проектов в области устойчивого развития – партнерские решения Билайн и Моторика, Билайн и ПСО «Лиза Алерт», завоевавшие ранее награды GSMA Global Mobile Awards в 2019 и 2020 гг.