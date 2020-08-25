Почти тысячу мигрантов вывезли из-под Самары в Узбекистан

На родину уехало больше половины обитателей временного лагеря Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Больше половины граждан Узбекистана покинули временный лагерь в Кинельском районе Самарской области и отправились на родину. Поезд отправился во второй половине дня 25 августа.

- Поездом «Кинель - Ташкент» вывезены более 900 человек, - сообщили журналисту «КП-Самара» в областном правительстве. – Пофамильные списки пассажиров составляло консульство Узбекистана. Люди проследуют на родину без остановок через территорию Казахстана.

Сейчас в лагере под Кинелем остается более 400 человек. Они приехали сюда со всей России, поверив ложным слухам о скором открытии границ и поезде на родину. Люди неделю жили на вокзале в Кинеле, потом власти подключились к решению вопроса, организовав временный лагерь со всеми необходимыми условиями для жизни, а также обратились в консульство для решения вопроса об организации вывоза людей на родину.

Когда граждане Узбекистана смогут отправиться домой – неизвестно. Консульство Узбекистана пока не называет сроки, когда может быть организован следующий вывозной рейс. Полевой лагерь продолжает работать, люди обеспечены палатками, водой, туалетами, местами для приготовления пищи.