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Председатель СК РФ поблагодарил девушку из Самарской области, которая ищет людей

Арина Портнова отмечена за неравнодушие и активную гражданскую позицию
Михаил ГорюновМихаил ГорюновМихаилГорюнов
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Арина отмечена за свою активность

Арина отмечена за свою активность

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин объявил благодарность Арине Портновой из села Челно-Вершины. Он отметил ее за неравнодушие и активную гражданскую позицию.

- Арина - волонтер районного «Дома молодежных организаций», основные направления деятельности которого: шефство над ветеранами войны и труда, проявление заботы и внимания к пожилым, одиноким людям, пропаганда здорового образа жизни, участие в общественно значимых проектах, акциях и конкурсах, - отмечают в пресс-службе СУ СК России по Самарской области.

20 августа девушке исполнилось 18 лет, но и в столь юном возрасте она - настоящий лидер. Портнова помогает ветеранам войны и труда - будь то в домашних делах или по каким-то другим житейским вопросам.

Арина также участвует в волонтерском движении «Истоки добра», где среди прочего принимает участие в поисках пропавших людей. А еще она является курсантом Военно-патриотического клуба «Норд». За активность ей даже присвоено звание «сержант».