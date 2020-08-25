В Самару приехала первая звезда Этери Тутберидзе. Рассказываем зачем

Полина Шелепень сейчас занимается тренерской деятельностью ФОТО: инстаграм Полины Шелепень Фото: соцсети

Поклонники фигурного катания из Самары задаются вопросом - зачем в город приехала Полина Шелепень? Девушка - известная спортсменка, первая звездная ученица Этери Тутберидзе, которая блистала под ее началом еще до Алины Загитовой, Юлии Липницкой или Евгении Медведевой - заявила о своем путешествии в областную столицу в Instagram.

Как стало известно "КП-Самара", ответ весьма простой. Полина, несколько лет назад перешедшая на тренерскую работу, прибыла на Волгу с мастер-классами. Она подсказывает начинающим фигуристкам, как стать настоящим профессионалом. Занятия проходят в частной школе, а также в ТЦ - так, сегодня Шелепень вместе с детьми каталась в "Авроре".

Полина планирует пробыть в городе до субботы. Возможно, за это время она успеет не только поработать с начинающими спортсменами, но и познакомиться с местными красотами.