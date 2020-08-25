В Самаре перекроют движение транспорта на улицах Алексея Толстого и Венцека

Ремонт теплотрасс продолжается

Подготовка к отопительному сезону по-прежнему доставляет неудобства самарским автомобилистам. Так, завтра, 26 августа, с 8 часов утра и до 7 утра 31 августа перекроют движение транспорта по улице Алексея Толстого в границах перекрестка с улицей Венцека. Связано это с перевооружением теплотрассы на указанном участке.

Из-за проводимых работ автобусы маршрутов №№ 261 и 297 будут ходить по скорректированной схеме. Они поедут по улицам Куйбышева - Пионерской - Алексея Толстого - Комсомольской - Максима Горького - в обоих направлениях, то есть с разворотом у Речного вокзала и обратно – по тем же дорогам.

Как отмечают в администрации города, до 20:00 10 сентября продолжают действовать ограничения по улице Алексея Толстого в районе улиц Венцека и Ленинградской. Их ввели еще 4 августа. Жителей просят с пониманием отнестись к таким мерам и заранее планировать свои поездки.