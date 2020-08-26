В Самаре третий день ничего не известно о двух пропавших девочках

В Самаре пропали две девочки. Их ищет полиция

В Самарской области ищут двух 13-летних девочек из Самары и Кинеля. Они ушли из дома 24 августа 2020 года и до сих пор ничего не известно об их судьбе. В полиции обратились к жителям региона, попросив о помощи. Здесь описали приметы пропавших школьниц-подростков.

Одна девочка, которая выглядит на свой возраст, - коротковолосая блондинка с голубыми глазами, плотного телосложения, она была одета в серую майку и камуфлированного цвета шорты. Вторая девочка с длинными волосами темного цвета была одета в крассные кроссовки, клетчатую голубую рубашку и черные джинсы.

Всех, кто что-то знает о судьбе пропавших подростков, просят срочно обратиться в полицию по телефону 8 (846) 632-10-02, 8 (846) 278-22-22.