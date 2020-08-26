В Самаре продавец прав попался с 40 тысячами рублей

В Самаре поймали посредника, передававшего взятки

В Самаре задержали посредника, который помогал людям за деньги получить права не сдавая экзаменов. 23-летний мужчина в торговом центре встретился с очередным горожанином и получил от него 40 тысяч рублей. За это он обещал помочь получить водительское удостоверение без обучения и сдачи экзамена.

Сейчас следователи собрали весь материал и возбудили уголовное дело. Мужчину обвиняют в посредничестве во взяточничестве. Ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет. Но сейчас дело продолжают расследовать, чтобы понять, как развивалась ситуация.

Ну а в ГУ МВД России по Самарской области, пользуясь случаем, напомнили, что за получение взятки, за ее дачу и за посреднические услуги предусмотрена уголовная ответственность. Кстати, о судьбе самого взяткодателя, который мечтал о правах, ничего не известно.