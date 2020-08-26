В Самарской области готовят к открытию новые спортивные площадки

В Самарской области в этом году построят несколько спортплощадок и обновят залы в школах

В Самарской области к концу года построят 22 универсальные площадки, 6 площадок комплекса ГТО, а также закончат возведение ФОКа «Акробат», ледового катка в городе Похвистнево и легкоатлетического манежа в Тольятти. Часть работ идет в рамках проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт».

Новые спортивные объекты в этом году появятся также в Кинель-Черкасском и Волжском районах. На днях готовность площадок проверил координатор партпроекта «Детский спорт» Роман Балтер. Так, в селе Тимашево уже построили большую спортивную площадку в парковой зоне. В школе в селе Кинель-Черкассы, где малый зал в последнее время использовался как склад, строительные работы вышли на финишную прямую. Закончить их планируют 26 августа. А в 2021 году на сельском стадионе хотят сделать лыжероллерную трассу.

В Волжском районе Роман Балтер проверил школу села Яблоневый Овраг. За полвека ее существования там ни разу не ремонтировали спортивный зал. Зимой в помещении было очень холодно, но теперь там сделали новое отопление. Также в Волжском районе до конца года планируют открыть 7 универсальных спортивных площадок при школах и ДК. Кроме того, в селе Дубовый Умет хотят построить ФОК открытого типа. Администрация района уже подала заявку на участие в партпроекте.