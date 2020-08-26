В Самаре на открытие Аллеи Маршалов приедут их наследники

В Самаре откроют Аллею Маршалов

В Самаре официально откроют Аллею Маршалов на Самарской площади. На церемонию пригласили наследников великих личностей, чьи бюсты установлены на постаментах: Александра Василевского, Андрея Еременко, Василия Соколовского - они уже подтвердили свое участие.

Напомним, что аллею уже предварительно открыли, но без торжественной части - помешала пандемия. Горожане уже ознакомились с новым памятным местом в областной столице. А теперь пройдет официальная церемония открытия.

- Появилось еще одно памятное место, которое станет исторической достопримечательностью Самары. Спасибо всем, кто принял участие в создании Аллеи Маршалов! - делятся своими эмоциями самарцы.

Также присутствовать на церемонии будет бывший министр культуры РФ, а ныне помощник президента Владимир Мединский. Аллея - это совместный проект Самарской области и Приволжского военного округа.