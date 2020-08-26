В Самаре взялись за ремонт стадиона «Салют»

В Самаре начали ремонтировать "Салют"

В Самаре начали ремонтировать стадион «Салют» в поселке Мехзавод. Это очень важный спортивный объект, где тренируются детские и юношеские футбольные команды, проходят любительские и официальные матчи. Теперь стадион наконец-то обретет свое лицо.

В процессе реконструкции здесь уложат искусственный газон, сертифицированный FIFA, установят трибуны с навесом на 500 мест, сделают хорошее освещение, обновят ограждение. Здесь будут волейбольная и баскетбольная площадки, беговые дорожки с профессиональным покрытием. Стадион будет доступен круглый год.

К работам уже приступили: в ближайшие дни будут монтировать систему дренажа, это позволит стадиону не утонуть. И никакие погодные аномалии ему будут не страшны.

- Совсем скоро появится современный спортивный объект, на котором смогут заниматься наши спортсмены и все жители. На следующий год мы также отремонтируем стадион «Орбита» в Самаре, - отметил министр спорта региона Дмитрий Шляхтин.