В Самаре откроют юридический институт

Юридический институт станет последним в структуре университета. Фото: Самарский университет

В Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева юридический факультет преобразуют в институт. Это решение было инициировано учебным советов и утверждено приказом ректора Владимира Богатырева.

Плюсы такого преобразования в том, что институт обладает определенной хозяйственной самостоятельностью, также это позволяет внедрять в образовательный процесс элементы научно-исследовательской деятельности. После этого в структуре университета отдельных факультетов не останется - все уже либо включены в состав действующих институтов, либо преобразованы в новые.

- Необходимость трансформации юридического факультета в юридический институт назревала уже давно: преподаватели и студенты активно занимаются наукой, действует диссертационный совет, многие имеют юридическую практику, - подчеркнул всю важность изменений ректор Владимир Богатырев.