В Самаре под окнами арбитражного суда сгорела иномарка

В Самаре сгорела иномарка у суда

В Самаре прямо под окнами арбитражного суда сгорела иномарка. Очевидцы говорят, что «Тойоту» подожгли, официальные комментарии пока более скромны. В МЧС разбираются в причинах произошедшего.

ЧП случилось на парковке около 11-го Арбитражного суда на улице Аэродромной во вторник, 25 августа, в половине одиннадцатого утра. Около 10.50 огонь был локализован, еще четыре минуты понадобилось на полную ликвидацию огня.

Очевидцы опубликовали видео, снятое с окна соседнего дома. Видно, что машина хорошо горит - дым валил столбом. Иномарка стояла на парковке в отдалении от остальных машин. Горожане предполагают, что владельцу могли таким образом мстить, а также считают, что она могла принадлежать кому-то из судей, чье решение не понравилось участникам процесса. Хотя вполне возможно, что причиной пожара могло быть просто замыкание проводки.