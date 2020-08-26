В минздраве рассказали, кого в Самаре привьют от гриппа

В Самаре сделают прививки от гриппа, но пока неизвестно, когда именно

Минздрав Самарской области рассказал, кого именно будут прививать от гриппа в 2020 году. Первыми вакцину получат представители определенных групп: это дети с 6 месяцев, школьники, студенты СПО и вузов. Особенно внимание уделят беременным женщинам и тем, кто старше 60 лет, призывникам, людям с хроническими болезнями и ожирением. Прививку сделают медикам, учителям, водителям, кондукторам, кассирам и сотрудникам сферы ЖКХ.

Это нужно для того, чтобы организм этих людей проще переносил атаку вируса и чтобы пациенты либо не болели, либо болели без осложнений. Привить собираются не менее 60% всех жителей и не менее 75% в группах риска. Людей, которые точно должны получить вакцину, пригласят в лечебное учреждение. Делать прививки будут и в офисах врачей общей практики, в ФАПах.

Пока что вакцина от коронавируса в регион не поступила, точные сроки неизвестны - информацией министерство не владеет. Напомним, что на федеральном уровне вакцинацию от COVID планировали начать в конце сентября.

В то же время эксперты советуют тем, кто боится коронавируса, привиться от гриппа. Все дело в том, что осенью ожидают нашествие новых штаммов вируса гриппозной природы. И нельзя подвергать свой организм многократному риску, он просто может не справиться с нападающей со всех сторон инфекцией. Врачи надеются, что прививка поможет сгладить и эпидемситуацию по COVID.