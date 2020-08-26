Компанию грузоперевозок в Самаре обвиняют в коррупции

Нарушение выявили сотрудники прокуратуры

В Самаре в коррупции обвиняют компанию грузоперевозок. По данным прокуратуры Самарской области, ООО «Транс-Система» заключило трудовой договор с бывшим сотрудником регионального УМВД, но не уведомило об этом прежнего работодателя.

- Директор фирмы должен был предупредить бывшее начальство нового сотрудника о его найме на работу в течение 10 дней, но нарушил срок, - сообщили в надзорном ведомстве.

В совокупности компанию и ее руководителя оштрафовали на 70 000 рублей. Вчерашний полицейский, являющийся связующим звеном в этом деле, привлечен к дисциплинарной ответственности.