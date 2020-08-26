Больницы Самарской области укомплектовали еще 140 аппаратами ИВЛ

Аппараты ИВЛ пригодятся и после пандемии

В Самарской области в больницы поступили 140 новых аппаратов ИВЛ. Их закупили за счет бюджетных средств по линии минпромторга. Всего на переоснащение медицинских учреждений региона благодаря решениям Владимира Путина в период пандемии выделили 1,5 млрд рублей. В больницы поступило более 4000 единиц медоборудования - это и аппараты ИВЛ, и пульсоксиметры, и увлажнители кислорода.

Новая партия пришла в регион уже сейчас, когда ситуация с коронавирусом стала легче. Но аппараты пригодятся и другим больным. 60 ИВЛ поступили в больницу имени В.Д. Середавина.

- Аппараты прошли тестирование, использовать их будем в отделениях реанимации и анестезиологии. Это отечественное оборудование, которое уже было опробовано и зарекомендовало себя достаточно эффективно, - рассказал главврач больницы Расим Шамсудинов.

Эти аппараты нужны пациентам с бронхиальной астмой, хроническими заболеваниями легких. Врач-реаниматолог Олег Шевцов рассказал, что эти аппараты - высокого класса, универсальные.

- Мы сможем оказывать помощь больным в послеоперационном периоде с заболеваниями легких, в том числе и детям. Аппараты рассчитаны на длительную работу, они оснащены увлажнителями, не уступают зарубежным аналогам, - уточнил он.

Все оборудование послужит людям и после пандемии. Также остальные аппараты распределили в тольяттинскую больницу № 5, в самарские горбольницы № 4 и № 6.