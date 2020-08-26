В Самаре на плановые операции не пустят без теста на коронавирус

Коронавирус в медицину не пустят

В Самарской области минздрав постановил, что на плановые операции будут допускать пациентов, только прошедших тест на коронавирус и получивших отрицательный результат. Тест нужно сдать в лабораториях, делающих ПЦР-анализ. Срок годности этого теста ограничен 3 днями.

При обращении к врачу нужно иметь эти результаты при себе. Как объяснили в тольяттинской больнице № 5, сдать тест можно и в самом медицинском учреждении. Но если пациент не госпитализирован в стационар, эта процедура будет платной.

Напомним, что в августе возобновились и плановые операции, и диспансеризация. Жизнь региона оживает, но теперь у жителей в ряде случаев могут требовать результаты анализов на коронавирус. Так, сдавать их, например, придется тем, кто прилетит из-за границы.