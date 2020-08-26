В Самаре умер настоящий человек-легенда

Федор Жмакин ушел из жизни

Стало известно о смерти Героя Социалистического труда Федора Жмакина. Кавалер орденов Ленина и Трудового Красного Знамени, ветеран Великой Отечественной войны, он прожил долгую и интересную жизнь. Более полувека Федор Жмакин проработал на авиационном заводе № 1, который сейчас известен как «Прогресс». Он приложил руку к созданию сложнейших деталей для ракетно-космической техники. На ракете-носителе, запустившей на орбиту первый искусственный спутник, стояли детали, выточенные руками легендарного самарского токаря.

И до конца своей жизни Федор Григорьевич был в строю на своем предприятии: передавал опыт молодым специалистам, занимался патриотическим воспитанием молодежи. Память о нем навсегда остается в сердцах всех коллег.

- Вместе с родными и близкими мы скорбим о постигшей нас утрате. Память о Федоре Григорьевиче Жмакине, нашем выдающемся современнике, Человеке Труда, который вместил в себя целую эпоху, навсегда сохранится в наших сердцах, - обратился с соболезнованиями ко всем, кто знал Федора Жмакина, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.