31 августа заканчивается прием заявок на региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России» для предпринимателей от 14 до 30 лет. Еще есть время подать заявку! Зачем?

Рассказать о своем бизнесе предпринимательскому сообществу

Получить фидбек о проекте и рекомендации от бизнес-гуру

Стать лучшим предпринимателем в своей номинации

Победить на федеральном этапе!

Всё просто! Подай заявку по ссылке https://mybiz63.timepad.ru/event/1336555/ в одной из 7-ми номинаций:

1. Интернет-предпринимательство

2. Сельскохозяйственное предпринимательство

3. Франчайзинг

4. Социальное предпринимательство

5. Производство

6. Торговля

7. Сфера услуг

Пройди предварительный отбор и защити свой проект перед экспертным жюри.

Не знаешь, чего ожидать от конкурса? Смотри видео прошлого года и заряжайся бизнес-энергией:

youtube.com/watch?time_continue=2&v=2f6cN3JHtpk&feature=emb_logo

Не веришь, что получится? Читай историю успеха финалиста 2019 года:

mybiz63.ru/posts/news/final-molodoy-predprinimatel-rossii-2019

Ты + твой бизнес = Молодой предприниматель России 2020!

UPD: лучшие предприниматели региона получат бонус от проекта «Мой бизнес 63» - бесплатную рекламу на видеоэкранах МФЦ с бешеным трафиком! Верим в тебя и твой бизнес!