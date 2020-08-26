31 августа заканчивается прием заявок на региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России» для предпринимателей от 14 до 30 лет. Еще есть время подать заявку! Зачем?
Рассказать о своем бизнесе предпринимательскому сообществу
Получить фидбек о проекте и рекомендации от бизнес-гуру
Стать лучшим предпринимателем в своей номинации
Победить на федеральном этапе!
Всё просто! Подай заявку по ссылке https://mybiz63.timepad.ru/event/1336555/ в одной из 7-ми номинаций:
1. Интернет-предпринимательство
2. Сельскохозяйственное предпринимательство
3. Франчайзинг
4. Социальное предпринимательство
5. Производство
6. Торговля
7. Сфера услуг
Пройди предварительный отбор и защити свой проект перед экспертным жюри.
Не знаешь, чего ожидать от конкурса? Смотри видео прошлого года и заряжайся бизнес-энергией:
youtube.com/watch?time_continue=2&v=2f6cN3JHtpk&feature=emb_logo
Не веришь, что получится? Читай историю успеха финалиста 2019 года:
mybiz63.ru/posts/news/final-molodoy-predprinimatel-rossii-2019
Ты + твой бизнес = Молодой предприниматель России 2020!
UPD: лучшие предприниматели региона получат бонус от проекта «Мой бизнес 63» - бесплатную рекламу на видеоэкранах МФЦ с бешеным трафиком! Верим в тебя и твой бизнес!