В Самаре охранники в школе отбивались от пьяной молодежи

В Самаре охранников школ испытали на прочность

В Самаре росгвардейцы устроили экзамен охране одной из случайно выбранных школ. Сотруднице ЧОП довелось продемонстрировать все свои навыки и знания и получить хорошую оценку. По легенде в школу пытались пройти молодые люди в нетрезвом состоянии, они говорили, что хотят навестить одного из учеников.

Сотрудница нажала тревожную кнопку, и на вызов тут же прибыли сотрудники управления вневедомственной работы. На месте они выяснили, что пьяная молодежь не только рвалась в школу, но и угрожала охраннице. С хулиганами Росгвардия быстро справилась.

Как рассказали в управлении, сегодня росгвардейцы охраняют 1651 объект образования. С начала 2020 года под охрану поступили 46 школ.

- В Самаре 100% образовательных учреждений пользуются нашими услугами. С началом занятий все маршруты патрулирования групп задержания вневедомственной охраны будут приближены к образовательным учреждениям, - поделился информацией врио начальника Управления вневедомственной охраны по Самарской области, полковник полиции Владимир Стацура.

А вот ЧОО, которые занимаются охраной школ, не всегда соответствуют требованиям. Чаще всего нарушения связаны с отсутствием лицензии на определенные охранные услуги.