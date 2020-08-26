В Самарской области мужчина сексуально домогался до дочек своей сожительницы

По факту происшествия сейчас проводится проверка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правоохранители региона на днях установили, что в одной из семей в селе Красные Дома творится страшное. Как выяснили силовики в ходе рейда, там местный житель проявляет нездоровый интерес к своим падчерицам.

- Выявлен факт сексуального домогательства мужчины до дочерей своей сожительницы. Одной девочке в апреле исполнилось 18 лет, а другой в июле - 11, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Как долго растлевал сестер их отчим, знала ли об этом мать - сейчас устанавливают стражи порядка. Проводится проверка, по итогам которой может быть возбуждено уголовное дело.