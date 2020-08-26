В Самаре проходит августовская конференция

В Самарской области появится региональный родительский комитет. Сейчас такие есть в каждой школе, но они не скоординированы и не могут решать схожие проблемы в едином ключе. Такой же региональный комитет сможет формулировать самые типичные для Самарской области проблемы, задавать вопросы представителям органов власти и добиваться решений, которые изменят к лучшему жизнь в школах.

- Вопросов возникает немало, и голоса родителей не должны быть разрозненными, а проблемы и предложения – теряться в ворохе дел, - прокомментировал это решение губернатор Дмитрий Азаров.

Речь о родительских комитетах зашла на августовской педагогической конференции, где присутствовал и глава региона. Губернатор также пригласил родителей вместе проконтролировать, как в школах будет обеспечено горячее питание, и сразу же жаловаться на недоработки. Также он поблагодарил родителей, которые участвуют в работе школы, постоянно находятся на связи с учителями.