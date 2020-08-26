Игра скоро начнется Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

«Крылья Советов» и омский «Иртыш» огласили свои составы на очный матч 1/64 финала Кубка России по футболу. Встреча начнется в 18-30 и пройдет на стадионе «Самара Арена».

Игорь Осинькин, как и ожидалось, прибегнул к ротации. В составе волжан появится несколько молодых игроков. Так, за «КС» дебютирует 21-летний вратарь Иван Ломаев. С первых минут на поле появится и нападающий Егор Голенков. С капитанской повязкой сегодня Владимир Полуяхтов.

У гостей отметим выход в старте Геннадия Киселева. Полузащитник перешел в «Иртыш» на правах аренды как раз из «Крыльев». Капитан омичей - Олег Тарабанов.

В целом же составы выглядят следующим образом:

«Крылья Советов»: 1 Ломаев, 3 Чернов, 4 Солдатенков, 5 Горшков, 6 Якуба, 8 Витюгов, 11 Ежов, 18 Зеффан, 69 Голенков, 77 Кабутов, 2 Полуяхтов.

Запасные: 39 Фролов, 81 Овсянников, 10 Сарвели, 17 Зиньковский, 19 Цыпченко, 23 Комбаров, 25 Пруцев, 33 Сергеев, 47 Божин, 50 Карпов, 84 Гацкан.

«Иртыш»: 6 Еременко, 21 Киселев, 2 Крикуненко, 29 Кербс, 30 Шакуро, 8 Подоксенов, 9 Морозов, 22 Тарабанов, 10 Третьяков, 19 Дергачев, 27 Бурюкин.

Запасные: 1 Авдюшкин, 5 Рукас, 17 Шлеермахер, 13 Зубавленко, 14 Донсков, 3 Масловский.

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