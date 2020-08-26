В Самаре здание «Газбанка» купили за 363 миллиона рублей

В Самаре продали газбанковскую высотку

В Самаре за 363 млн рублей купили здание - высотку, где раньше располагался офис «Газбанка». В 2018 году финансовое учреждение обанкротилось, и с тех пор здание стоит одинокой розово-желтой свечкой рядом с цирком.

В июле его выставило на продажу Агентство страхования вкладов, которое является управляющим при банкротстве банка. За недвижимость просили 403 млн рублей, но на торгах цена понизилась. Приобрело здание ООО «Молодогвардейская», по открытым источникам имеющее опосредованное отношение к Владимиру Аветисяну. Он также был акционером «Газбанка».

Здание приобрели за 363 млн рублей, что будет в нем находиться, пока не известно. В данный момент дело о банкротстве банка еще не закончено.