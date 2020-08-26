Пандемия коронавируса ускорила развитие телемедицины в России

В Самарской области телемедицинская сеть уже объединила 181 учреждение здравоохранения

В последние годы в России происходят различные преобразования в здравоохранении, растет и престиж медиков. Особенно заметно эта сфера преобразилась в последние несколько месяцев. Своеобразным катализатором послужила пандемия коронавируса. Так, в больницах увеличили число специализированного оборудования, разрешили дистанционную продажу лекарств, активно развивают телемедицину.

- В Самарской области телемедицинская сеть уже объединила 181 учреждение здравоохранения. В прошлом году больницы провели более 2000 подобных консультаций, в том числе с национальными медицинскими исследовательскими центрами. В этом году это число планируют увеличить как минимум в 4 раза, - рассказал региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее», заместитель министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко.

Во многом властям понять нужды населения помогают общественно-политические институты. Один из таких — проект партии «Единая Россия» «Здоровое будущее». С помощью него в регионах проводят различные мониторинги, к примеру, проверяют состояние детских больниц и поликлиник, первичных отделений. Также благодаря партпроекту была создана горячая линия для решения вопросов, связанных с онкобольными. Помощь уже получили тысячи людей. В этом году участники «Здорового будущего» проверили, доходят ли до врачей обещанные выплаты за работу с коронавирусными пациентами. Там, где медики не получили деньги, разобрались и решили вопрос.