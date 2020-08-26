В Самаре откроют движение на транспортной развязке Фрунзенского моста

В Самаре откроют еще одну развязку Фрунзенского моста

27 августа будет открыто движение на транспортной развязке Фрунзенского моста с улицы Фрунзе. Машины пустят по Хлебной площади, улице Крупской, Куйбышева, Чапаевской и Молодогвардейской. Рабочее движение запустят в четверг, при этом пусконаладочные работы на светофорах будут продолжаться в течение недели.

А вот на транспортной развязке с улицы Шоссейной движение будет организованно. Водителей просят быть максимально внимательными.

Напомним, что сейчас продолжается вторая очередь строительства Фрунзенского мост, обустраиваются съезды с него. Вторая очередь включает в себя строительство дороги, которая выведет автомобили на основную трассу вокруг Самары. Она будет четырех и шестиполосной с двумя транспортными развязками. Движение по мосту открыли 31 декабря 2019 года. Также связать новой дорогой планируют город и Волгарь. Все работы должны быть завершены к 2022 году.