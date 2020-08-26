В Сергиевском районе родственники не могут найти 79-летнего мужчину

Мужчина пропал и не выходит на связь с родными

В Сергиевском районе жителей просят помочь найти 79-летнего старика, который ушел из дома и пропал со связи с родственниками. Петр Васильевич Васильев родился в 1941 году, живет в селе Сидоровка Сергиевского района. В какой-то момент он покинул свой дом и не вернулся.

Беглые розыски результата не дали - мужчина как будто исчез с лица земли. Казалось бы, секретов и тайн в такой деревне быть не может, но в этот раз произошло нечто странное. Сейчас на поиски пропавшего нацелены все наружные службы полиции. Помочь просят и жителей региона.

На вид мужчине 75-80 лет, рост - 180 см, он средней полноты, с волнистыми седыми волосами. Приметы6 медленно ходит, разговаривает глухим голосом, имеет вставную челюсть.

При пропаже он был одет в камуфляжную куртку и черные брюки. Что еще было на нем, понять не удалось. Очевидцевы, встретивших старика, просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 8(84655)2-14-41.