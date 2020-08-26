Гарантирующий поставщик улучшает качество обслуживания по результатам онлайн-анкетирования

Так, по итогам прошлогодних результатов анкетирования было создано мобильное приложение для Androidи iOS, обновлен формат квитанции, что сделало ее более понятной для потребителей. В Личном кабинете появилась возможность подключения нескольких лицевых счетов, а также упростилась процедура регистрации. По просьбе потребителей было организовано СМС-информирование о текущей задолженности.

В этом году более 3000 потребителей приняли участие в онлайн-анкетировании. По результатам опроса 97% потребителей предпочитают использовать электронные сервисы, в том числе мобильное приложение. Положительной оценке способствует широкий спектр электронных услуг, предоставляемый АО «СамГЭС» жителям города. 53% участника опроса считают получение квитанции в электронном формате не только удобным, но и безопасным способом получения счета для оплаты электроэнергии.

АО «СамГЭС» благодарит своих потребителей за то, что несмотря на трудности, связанные с пандемией, 90% респондентов продолжает оплачивать электроэнергию в полном объеме, в том числе используя сервис личный кабинет.