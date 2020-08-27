В Самаре грабитель-рецидивист нападал на женщин с украшениями

Злоумышленник успел ограбить как минимум двоих жительниц Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре грабитель-рецидивист нападал на женщин с ювелирными украшениями на шее. Своих жертв злоумышленник выискивал на улицах города. Определив жертву, он подходил к ним, срывал украшение и убегал. Свою добычу преступник сдавал в комиссионные магазины.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, жертвами грабителя стали как минимум две самарчанки. Они заявили в полицию. С помощью камер видеонаблюдения правоохранителям удалось выяснить личность преступника. Как оказалось, 39-летний мужчина уже неоднократно попадал в поле зрения силовиков и был несколько раз судим. Лишь в ноябре 2019 года он освободился из колонии, где сидел за аналогичное преступление – открытое похищение чужого имущества. Злоумышленника задержали в одном из хостелов на улице Алма-Атинской и отправили под суд.

Судья признал мужчину виновным в совершении двух грабежей и отправил на два года в колонию строгого режима.