Стало известно, когда Самарский цирк откроет новый сезон

Цирк закрыт с начала пандемии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, когда может заработать Самарский цирк. Как сообщается на официальном сайте ФКП «Росгосцирк», региональные цирки могут заработать уже этой осенью, а сезон откроется 12 сентября в Сочинском цирке.

Глава ФКП «Росгосцирк» Владимир Шемякин пояснил, что ведомство разработало регламент работы цирков к открытию.

- Важно обеспечить безопасность зрителей, – отметил Владимир Шемякин. – Мы разработали регламент по выходу после снятия коронавирусных ограничений. Закупаем большую партию специального оборудования, антисептиков, масок.

Как сообщается, пандемия нанесла большой урон финансовому состоянию цирков. В ведомстве ожидают, что вирус пройдет, и с сентября цирки приступят к работе.