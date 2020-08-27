«Акрон» вылетел из Кубка России по футболу

Красно-черные не смогли пробиться в элитный раунд Кубка страны. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

«Акрон» завершил выступление в этом розыгрыше Кубка России по футболу. В среду, 26 августа, тольяттинцы уступили в 1/64 финала турнира московскому «Чертаново». Встреча проходила в Жигулевске на стадионе «Кристалл» и завершилась со счетом 0:1. Единственный гол в матче на счету Гаррика Левина.

- Хороший кубковый матч получился. Футбол не прощает даже секундной потери концентрации. Потратили много сил, многое не получилось - в причинах будем разбираться. Ребята отдавались и хотели победить, - сказал после матча наставник «Акрона» Дмитрий Емельянов. Его слова приводит пресс-служба красно-черных.

Другой клуб из Самарской области – «Крылья Советов» – смог пробиться в элитный раунд Кубка России. 26 августа зелено-бело-синие разгромили омский «Иртыш» 5:0.