В выходные в Самарской области будут дожди и грозы

В выходные будет облачно и дождливо Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Стало известно, какая погода ожидает жителей Самарской области в последние выходные лета. По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, в конце рабочей недели в регионе ожидаются дожди и даже грозы.

Теплая, даже жаркая погода без осадков, которая стояла в Самарской области всю неделю благодаря полю повышенного атмосферного давления, будет держаться в регионе в четверг и пятницу. 27 августа воздух прогреется до +26…+31 градусов Цельсия, осадков не ожидается, небо будет ясным.

Однако уже в пятницу, 28 августа, небо закроют облака, а ветер усилится. Хотя он будет южным, порывы могут достигать ощутимых 15-18 метров в секунду. Тем не менее будет тепло – до +31°C. По прогнозам сервиса «Яндекс.Погода», уже в пятницу в Самаре возможны дожди.

В субботу при выходе на улицу тоже стоит захватить зонтик – в Самарской области прогнозируют кратковременные дожди и даже грозы. Ветер по-прежнему будет южным, однако температура воздуха немного понизится и составит +22...+27 °C.