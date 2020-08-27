Несколько улиц в историческом центре Самары перекроют до начала сентября

Ремонт теплотрасс внесет свои коррективы в движение транспорта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре из-за ремонта теплотрасс и подготовки к отопительному сезону до начала сентября перекрыты сразу несколько улиц в историческом центре города, движение здесь ограничено.

Как сообщили в самарской мэрии, до 7 утра 31 августа закрыт перекресток улиц Алексея Толстого и Венцека. Из-за этого автобусы №№ 261, 297 едут по улице Куйбышева - улице Пионерской - улице Алексея Толстого - улице Комсомольской - улице Максима Горького.

Также до утра 31 августа будет невозможно проехать по улице Венцека на участке от ул. Алексея Толстого до ул. Степана Разина. Ограничение движения транспорта по улице Алексея Толстого в границах улиц Венцека и Ленинградской продлится еще дольше - до 20.00 10 сентября.

А движение транспорта по ул. Некрасовской от Галактионовской до Молодогвардейской будет закрыто до 1 сентября. Автобус № 6 будет объезжать этот участок по улицам Самарской – Л. Толстого – Фрунзе – Некрасовской.