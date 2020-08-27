Центр поддержки экспорта помогает расширить географию поставок местных производителей

«В прошлом году местные предприятия поставляли за рубеж продукцию в сфере промышленного производства, АПК, услуги в сфере информационных технологий, медицины и многое другое. Нашему региону есть, чем гордиться – в Самарской области много уникальных продуктов с точки зрения потребительских свойств», - отметила директор ЦПЭ Ольга Золотарева.

В прошлом году сотрудничество с ЦПЭ начала и компания «Дельта Энерджи Сервисис», которая работает в сфере инжиниринга и выпускает продукцию для нефтегазовой отрасли. «Благодаря поддержке Центра мы приняли участие в международной отраслевой выставке и, что очень важно, выступили на уровне, представив все необходимые сертификаты качества, - рассказал директор «Дельта Энерджи Сервисис» Михаил ТригубенкоМихаил Тригубенко. - Наша продукция заинтересовала Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. И сейчас от них поступают предложения о дальнейшем сотрудничестве. Мы провели уже три встречи, но пандемия немного прервала процесс взаимодействия. Надеюсь, в скором времени мы сможем продолжить переговоры и перейдем к непосредственным поставкам».

Как добавил Михаил Тригубенко, Центр поддержки экспорта сегодня помогает компании найти клиентов в Азербайджане, Узбекистане, а также оказывает услуги по модернизации сайта и информационных буклетов.

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