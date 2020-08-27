Самозанятые Самарского региона смогут получить кредит под 7,75% годовых

Реализовать полученные средства можно на организацию и развитие собственного дела. Например, приобрести оборудование и расходные материалы.

Сумма кредита до 5 млн. руб.:

- До 500 тыс. руб. кредит предоставляется без залогового поручительства

- До 5 млн. руб. – с минимальными требованиями к обеспечению

- Срок договора: не более 36 месяцев

- Размер процентной ставки по кредиту максимально выгодный — всего от 7,75% годовых

- Обеспечение: без залога и поручительств

Расчётный счёт для оформления кредита может быть открыт в любом банке!

Требования к заёмщику:

- Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем и применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», соответствующие требованиям Федерального закона № 422-ФЗ от 27.11.2018 г. «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» и включенное в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

- У заёмщика отсутствует отрицательная кредитная история

- Доход от текущей деятельности заёмщика покрывает расходы на обслуживание и погашение кредита+++

Напомним, самозанятыми считаются граждане, зарегистрированные в качестве плательщиков Налога на профессиональный доход. Если вы оказываете услуги или продаёте продукты, которые сами изготавливаете, не имея при этом наёмных сотрудников, или получаете доход от сдачи в аренду жилой недвижимости, то вы можете выбрать данный налоговый режим. К самозанятым относятся, например, парикмахеры, мастера маникюра, SMM-специалисты, мастера-ремонтники, репетиторы, няни и т.п.

Стать самозанятым можно:

- через сайт ФНС https://npd.nalog.ru/

- в приложении «Мой налог» https://npd.nalog.ru/app/

- в ряде банков России

При работе с физлицами с самозанятых взимается налог 4%, с юрлицами — 6%.

Для получения подробной информации о получении кредита для самозанятых граждан необходимо оставить заявку на сайте https://mybiz63.ru/claim или на сайте АИС НГС. https://smbfin.ru/Login/NuiLogin.aspx?ReturnUrl=%2f

Всё о мерах государственной поддержки предпринимателей в Самарском регионе — на едином сайте mybiz63.ru и в социальных сетях:

facebook.com/mybiznes63;

instagram.com/mybiz63;

vk.com/mybiz63;

twitter.com/mybiz6