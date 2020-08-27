Самозанятые Самарского региона смогут получить кредит под 7,75% годовых

Реализовать полученные средства можно на организацию и развитие собственного дела. Например, приобрести оборудование и расходные материалы.
Сумма кредита до 5 млн. руб.:
- До 500 тыс. руб. кредит предоставляется без залогового поручительства
- До 5 млн. руб. – с минимальными требованиями к обеспечению
- Срок договора: не более 36 месяцев
- Размер процентной ставки по кредиту максимально выгодный — всего от 7,75% годовых
- Обеспечение: без залога и поручительств
Расчётный счёт для оформления кредита может быть открыт в любом банке!
Требования к заёмщику:
- Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем и применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», соответствующие требованиям Федерального закона № 422-ФЗ от 27.11.2018 г. «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» и включенное в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
- У заёмщика отсутствует отрицательная кредитная история
- Доход от текущей деятельности заёмщика покрывает расходы на обслуживание и погашение кредита+++
Напомним, самозанятыми считаются граждане, зарегистрированные в качестве плательщиков Налога на профессиональный доход. Если вы оказываете услуги или продаёте продукты, которые сами изготавливаете, не имея при этом наёмных сотрудников, или получаете доход от сдачи в аренду жилой недвижимости, то вы можете выбрать данный налоговый режим. К самозанятым относятся, например, парикмахеры, мастера маникюра, SMM-специалисты, мастера-ремонтники, репетиторы, няни и т.п.
Стать самозанятым можно:
- через сайт ФНС https://npd.nalog.ru/
- в приложении «Мой налог» https://npd.nalog.ru/app/
- в ряде банков России
При работе с физлицами с самозанятых взимается налог 4%, с юрлицами — 6%.
Для получения подробной информации о получении кредита для самозанятых граждан необходимо оставить заявку на сайте https://mybiz63.ru/claim или на сайте АИС НГС. https://smbfin.ru/Login/NuiLogin.aspx?ReturnUrl=%2f
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