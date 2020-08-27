Самозанятых Самарского региона научат финансовому ЗОЖ

Узнают участники бесплатного онлайн-тренинга «Бюджет расходов и доходов от А до Я»

Мероприятие состоится 8 сентября в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Спикер тренинга - Оксана Уланова, основатель проекта Финансовый ЗОЖ и спикер Сколково «Reality Talks», расскажет участникам тренинга все о ключевой роли бюджета в бизнесе и даст пошаговое руководство по увеличению прибыльности. К участию приглашаются все желающие

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О спикере: бизнес-эксперт с 20-ти летним опытом работы в банковской сфере, в сфере финансов, аудита и консалтинга. Профессионал по привлечению инвестиций, созданию и реализации стратегии развития, финансовому моделированию и планированию, построению систем управленческой отчетности и созданию систем финансового контроля на всех уровнях деятельности. Реализовано более 30 инвестиционных проектов с суммой вложений инвесторов более 9,5 млрд. и полученной прибылью более 3,8 млрд. - Сумма экономии расходов по реализованным проектам более 600 млн.

Мероприятие бесплатное. Регистрация по ссылке

https://mybiz63.timepad.ru/event/1339063/

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